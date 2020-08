Går mot stabil uke for lakseprisen

Lakseprisene ser ut til å bli noenlunde stabile for neste uke. Men flere prøver å presse prisene opp.

Det er tilbakemeldingen Intrafish får fra markedsaktører fredag ettermiddag, ifølge TDN Direkt.

En eksportør sier at prisene har stabilisert seg, og forventer samme pris neste uke som denne. Han melder om priser fra oppdretter på 43 kroner for 3-4 kilo.

- Det har vært en kjekk uke, vi har klart å få pengene våre tilbake. For oss er det viktig at prisene stabiliserer seg. Markedet er veldig følsom for prisendringer. Det er perfekt å holde det på dette nivået her, sier han.

Markedet i Europa er fortsatt stille og med lav etterspørsel.

– Vi er litt bekymret lenger frem. Det kommer mye mer fisk fra Norge om ikke så lenge. Da har vi en utfordring, det må jeg si. Men vi er alltid optimister.

En innkjøper i Polen sier forventningene er veldig høye, og at markedet ikke kan akseptere en slik forventet økning.

– Salget går veldig tregt, fordi det er flere selgere i Norge som prøver å få et høyt nivå, sier han til Intrafish.

Han sier det var priser på 4,90 euro levert Polen for 3-4 kilo tidligere i dag, men at prisene nå er nede i 4,65 euro.

Han forventer en ytterligere prisnedgang.

– Det er fortsatt fisk igjen fra denne uken, så jeg tror de går lenger ned. Markedet er stille og ikke villig til å betale mer enn 4,50 og 4,60 euro for 3-4 kilo.

En oppdretter i nord melder om en svak prisoppgang. Han sier det så ut til at prisene skulle gå mer opp tidligere i dag, men at de nå har stabilisert seg. Han har solgt fisk på 3-4 kilo for mellom 47 og 48 kroner.

-Vi selger mest mulig fisk på fredagen. Men folk er litt nervøse for hvordan det blir utover neste uke, og at prisene kan bli tøffere.

Fra ulike bransjekilder får Intrafish opplyst følgende prisnivå, omregnet FOB oppdretter: