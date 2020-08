Kraftig resultatsmell for Grieg Seafood

Greig Seafood satt igjen med et underskudd før skatt på 58,7 millioner kroner i andre kvartal. Det er kraftig ned fra et overskudd på 178,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

EBITDA endte på 130,7 millioner kroner, ned fra 401,5 millioner i andre kvartal 2019.

Selskapet skriver i rapporten at coronapandemien har hatt betydelig påvirkning på resultatet.

«Covid-19-pandemien fortsetter å påvirke markedssituasjonen også i andre kvartal. Opptrapping av pandemien og tiltak fra regjeringer over hele verden for å løse situasjonen, har forårsaket usikkerhet for produsenter, prosessorer og sluttbrukere», heter det.

De påpeker imidlertid at etterspørselen etter atlantisk laks fortsatt er sterk, og at selskapet har klart å holde virksomheten effektiv gjennom hele kvartalet.

Grieg Seafood høstet i andre kvartal 23.910 tonn, noe som tilsvarer en økning på 10 prosent fra samme periode i 2019.

Selskapet kutter imidlertid sin guiding for 2020 om høsting av 100.000 tonn til 95.000 tonn fisk. Årsakene er redusert vekst i Finnmark grunnet lavere enn gjennomsnittlig sjøvannstemperatur, samt markedsjusteringer.

Grieg Seafood (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 1.415,01 1.539,44 Driftsresultat før biomassejusteringer 2,78 302,10 Resultat før skatt -58,70 178,73 Resultat etter skatt -49,53 147,27