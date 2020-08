DNB Markets ser pen oppside i Grieg Seafood

Grieg Seafood har i dag innledet ukens rekke med kvartalstall fra sjømatsektoren.

Selskapet kunne fortelle om et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på tre millioner kroner i andre kvartal, godt under konsensus og DNB-analytikernes estimater på 33-39 millioner kroner.

DNB ser lyspunkter

«Den underliggende driften både i Norge og Canada leverte bedre tall enn ventet, men de rapporterte tallene ble blant annet tynget av juridiske kostnader knyttet til virksomheten på Newfoundland», skriver DNB Markets i dagens aksjerapport som ble sluppet før børsåpning.

Grieg Seafood venter et slaktevolum på 95.000 tonn for hele året, og guidet nivå for året er dermed ned fra 100.000 tonn.

«Etter vårt syn vil en kontraktsdekning på 63 prosent for tredje kvartal, med priser avtalt over dagens nivå og sammen med bedre underliggende drift i Norge og Canada, kunne veie opp for rapporterte kvartalstall under estimatene ved åpning i dag», heter det videre i rapporten.

Markedet er uenig

Markedet deler ikke dette synet, og sender Grieg Seafood ned 5,6 prosent til 101,90 kroner så langt i dagens handel.

DNB Markets har før eventuelle justeringer på grunnlag av rapporten en kjøpsanbefaling med et kursmål 145 kroner.

Meglerhuset ser dermed en oppside i aksjen på over 42 prosent fra dagens nivåer.