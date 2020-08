Carnegie mener Grieg Seafood får som fortjent

Grieg Seafood la tidligere tirsdag frem kvartalstall under forventning, og straffes med et kursfall på 2,2 prosent til 105,60 kroner på Oslo Børs.

– Vi forventet en negativ kursreaksjon på 3-10 prosent i dag, i så måte er det sterkt aksjen ikke er mer ned, sier sjømatanalytiker Lars Konrad Johnsen i Carnegie til TDN Direkt.

Analytikeren peker videre på at 2020-estimatene vil komme ned med 20-30 prosent på EBIT-nivå (driftsresultat), mens 2021-estimatene vil kuttes 5-15 prosent.

– Det er fullt fortjent med en rød dag på børs for Grieg-aksjen. Det var virkelig svake tall, og utsiktene for de neste to kvartalene er heller ikke veldig gode, fortsetter Johnsen overfor nyhetsbyrået.

I sin prognose av kursreaksjonen skrev DNB Markets i sin aksjerapport tidligere i dag at bedre underliggende drift i Norge og Canada, samt 63 prosent kontraktsdekning for tredje kvartal – med priser avtalt over dagens nivå, ville kunne veie opp for svakheten i andre kvartal.