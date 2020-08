Kjøpte laksetillatelser for seks milliarder

Nærings- og fiskeridepartementet melder onsdag at 30 oppdrettere kjøpte nye laksetillatelser for nesten seks milliarder kroner i gårsdagens auksjon – dobbelt så mye som i forrige auksjon.

Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor miljøsituasjonen er vurdert som god, og gir en vekst i norsk oppdrettsnæring på mer enn tre prosent.

– Dette bekrefter at vi har en fremoverlent og offensiv næring, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen i en kommentar.

SalMar den store vinneren

42 selskaper var påmeldt i auksjonen. 27.189 tonn produksjonskapasitet var tilgjengelig, og alt ble solgt.

SalMar sikret seg hele 8.057 tonn, og dermed 30 prosent av volumet).

Måsøval Fiskeoppdrett og Eidsfjord Sjøfarm kjøpte hhv. 2.000 og 1.984 tonn, Cermaq og Mowi hhv. 1.774 og 1.758 tonn.

Blant øvrige børsnoterte oppdrettere plukket Midt-Norsk Havbruk (NTS) opp 1.101 tonn og Norway Royal Salmon 1.050 tonn. Grieg Seafood og Lerøy Seafood nøyde seg med hhv. 527 og 355 tonn.

– Bør handles med premie

«Som vi har argumentert for før, mente vi Salmar ville ha den største villigheten til å betale for nye lisenser. (...) Inkluderer vi fastprisauksjonen, estimerer vi at Salmar kan øke slaktevolumene med 8,4 prosent, Norway Royal Salmon med 4,4 prosent og NTS med 10 prosent», skriver sjømatanalytiker Christopher Robin Vinter i SpareBank 1 Markets ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

Auksjonsresultatet styrker ifølge nyhetsbyrået analytikerens tro på at Salmar bør handles med en premie til sektoren, mer på linje med Bakkafrost.

Salmar-aksjen handles nå på linje med sektoren og med 15 prosent rabatt mot Bakkafrost på 12 måneders fremtidig P/E.

SalMar stiger for øvrig 1,7 prosent til 471,90 kroner i tidlig handel på Oslo Børs onsdag.

Les mer her.