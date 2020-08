Andfjord Salmon tar grep for å sikre best mulig vekstvilkår

Sjømatselskapet Andfjord Salmon setter ut første smolt i bassenget våren 2021 for å sikre best mulig levevilkår, melder selskapet i en pressemelding onsdag.

– Forskyvningen i tid får helt ubetydelige økonomiske konsekvenser for selskapet. Vi kunne fortsatt holdt fast på smoltutsett i løpet av høsten 2020, men vi ønsker å gi laksen vår de aller beste levevilkår. I tillegg vil vi prioritere tilstrekkelig tid til testing av det ferdige anlegget. Vår helhetsvurdering er derfor at utsett av smolt våren 2021 er mest fordelaktig for selskapet, sier Martin Rasmussen, adm. direktør i Andfjord Salmon.

– På den andre siden har vi som tidligere meldt framskyndet planene for driftsbygningen, samt utviklingen av fase to på Kvalnes og fase tre på Fiskenes og Breivik, legger Rasmussen til.

Helårsvirksomhet

Etter full utbygging av de elleve første bassengene på Kvalnes, med dypvannsinntak av temperert vann fra 160 meters dyp, kan selskapet sette ut smolt hele året.

I første fase ville det også vært praktisk mulig med utsett av smolt på senhøsten 2020, men vintertemperaturene som inntaket på 30 meters dyp gir, er ikke det mest optimale for smolten.

Optimale levevilkår for laksen ligger til grunn for alle beslutninger, opplyser selskapet i pressemeldingen.