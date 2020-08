Coronasmell for Salmones Camanchaca

TALL: Salmones Camanchaca har kommet med nye tall for andre kvartal.

Sjømatselskapet hadde inntekter på 50,3 millioner dollar i andre kvartal, opp 1,8 millioner dollar fra samme tid i fjor. Slaktevolumet var på 10.670 tonn, 49,5 prosent høyere enn i fjor.

EBITDA kom inn på minus 5,8 millioner dollar, mot pluss 4,7 millioner dollar i fjor. Coronakrisen gjorde at det ble et fall i markedsprisene som ikke var positivt for Salmones Camanchaca.

Driftsresultatet snudde derimot ned fra et overskudd på 1,7 millioner dollar til et underskudd på 9,4 millioner dollar. Resultat etter skatt ble negativt med 16,4 millioner dollar, ned fra minus 2,6 millioner dollar i fjor.

Salmones Camanchaca venter et slaktevolum på 51.000-53.000 tonn atlantisk laks og 3.000 tonn coho i år.

Salmones Camanchaca (Mill. dollar) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 50,3 48,5 Driftsresultat -9,4 1,7 Resultat før skatt -22,7 -3,8 Resultat etter skatt -16,4 -2,6