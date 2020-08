Nordlaks' resultat bikket milliarden

Til tross for et år preget av oppblomstring av alger leverte Nordlaks en omsetning på 3.065 millioner kroner i 2019, opp fra 2.958 millioner kroner året før. Det skriver selskapet i en pressemelding, der det også kommer frem at selskapet fikk et resultat før skatt på rett over 1 milliard kroner.

– 2019 var preget av både en algeoppblomstring og at Nordlaks har vokst og gjort store investeringer for å bli klar til å ta imot og starte drift i den første havfarmen. Alt i alt er vi fornøyd med resultatet og at vi for første gang omsetter for mer enn 3 milliarder kroner i løpet av ett år, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

HAVFARM: Nordlaks' havfarm Jostein Albert er nå i drift. Foto: Nordlaks

Selskapet la frem et resultat etter skatt på 788 millioner kroner, men investerte 850 millioner kroner i båter, fôrflåter, industritomt, vannbehandlingsanlegg, kaianlegg, havfarm, brønnbåter og settefiskanlegg.

– Nå har vi fått havfarmen «Jostein Albert» i drift, og fremover vil vi begynne å se resultatene fra det store industrielle løftet som Nordlaks har gjort over de siste årene, skriver Welde videre.

Det kommer også frem at Nordlaks nylig vant frem i en auksjon av nye oppdrettstillatelser, og kjøpte 200 tonn ny produksjonskapasitet for 50 millioner kroner.