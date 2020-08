Norway Royal Salmon økte lønnsomheten

Norway Royal Salmon (NRS) oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 120 millioner kroner i andre kvartal - som var høyere enn 113 millioner i tilsvarende periode i 2019. Oppdretteren økte dermed lønnsomheten i kvartalet sammenlignet med i fjor.

Det fremgår av kvartalsrapporten NRS la frem tirsdag.

Driftsinntektene steg samtidig til 1.289 millioner kroner, sammenlignet med 1.205 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. Resultatet før skatt ble derimot noe lavere på 118 millioner kroner, mot 136 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

Redusert etterspørsel i Horeca-markedet (hotell- og restaurantmarkedet, red. anm. ) på grunn av coronapandemien, kompenseres delvis av salg til detaljhandelskunder, opplyser selskapet.

Hopp i slaktevolumet

Norway Royal Salmons slaktevolum kom inn på 7.894 tonn i kvartalet - rundt en dobling sammenlignet med 4.962 tonn i tilsvarende kvartal i fjor.

Driftsresultatet pr. kilo laks falt imidlertid med 10 kroner, til 17,06 kroner i kvartalet. Nedgangen i operasjonell Ebit pr. kilo skyldes lavere laksepriser og høyere produksjonskostnader.

– Vi har hatt et kvartal som er preget av store svingninger i markedsprisen på laks, og dermed oppnådd en klart lavere laksepris enn på samme tid i fjor. Dette skyldes i stor grad Covid-19- pandemien. Det er gledelig at produksjonskostnaden har en positiv utvikling fra forrige kvartal, hvor vi på enkelte lokaliteter har oppnådd gode biologiske og økonomiske resultater i kvartalet. Vi ser likevel at vi har for store svingninger i prestasjon, som gjør at vårt hovedfokus fremover ligger på sterk kostnadskontroll og bedre utnyttelse av vår produksjonskapasitet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i pressemeldingen.

Selskapet solgte et volum på 20.650 tonn i kvartalet, en økning på 18 prosent fra i fjor, fremgår det av rapporten.

Mer fisk i havet

Biomassen i sjøen økte med 4.588 tonn, tilsvarende 24 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Norway Royal Salmon venter fortsatt en økning på 4 prosent i globalt slaktevolum i 2020 sammenlignet med 2019. For tredje kvartal i år venter oppdretteren en vekst på 5 prosent, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Veksten i 2020 forventes å bli 3 prosent fra Norge og 5 prosent fra Chile.

Se full webcast av kvartalspresentasjonen her.