Pareto vil kutte i Bakkafrost-estimater

Bakkafrost la tidligere i dag frem et operasjonelt driftsresultat på 182 millioner danske kroner i andre kvartal 2020, noe under Infront-konsensus på 206 millioner danske kroner.

«Alt i alt er dette en «decent» rapport. Et svakt resultat på Færøyene blir utlignet av et sterkt resultat på Skottland, samtidig som guidingen for slaktevolum i 2021 var over konsensus», skriver sjømatanalytiker Christopher Robin Vinter i Sparebank 1 Markets ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

Pareto Securities øyner fortsatt svake marginer på Færøyene, og varsler ifølge nyhetsbyrået rundt 15 prosent kutt i helårsestimatene for 2020.

Bakkafrosts operasjonelle driftsresultat var i overkant av DNB Markets-forventningen på 169 millioner danske kroner.

«Etter en første gjennomgang ser det ut til at oppdrettsvirksomheten på Færøyene kom inn noe svakere enn ventet, men at dette ble mer enn oppveid av en bedre utvikling for aktivitetene i Skottland», skriver meglerhuset i dagens aksjerapport.