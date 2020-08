Pareto spår økte kostnader - jekker ned kursmålet på sjømatselskap

Meglerhuset Pareto Securities nedjusterer kursmålet på sjømatselskapet Salmones Camanchaca til 70 kroner fra tidligere 75, melder TDN Direkt.

Samtidig gjentar Pareto kjøpsanbefalingen.

«Vi reduserer våre 2020-estimater betydelig som følge av et svakere kvartal, men også forventningen om at kostnadsnivået i andre halvår vil være høyere. Vi ser også økte kostnader i 2021, men forventer betydelig bedre marginer drevet av en innhenting i chilenske priser ettersom vi forventer et prisløft på negativ tilbudsvekst i 2021», skriver sjømatanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen.

Salmones Camanchaca-aksjen er ned 15,73 prosent for året, men opp 2,53 prosent i skrivende stund til 56,80 kroner.