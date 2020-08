Mowi mer enn halverte lønnsomheten

Mowi, verdens største oppdrettsselskap, har vært ute med en tidlig handelsoppdateringen hvor selskapet rapporterte et driftsresultat på 96 millioner euro for andre kvartal. Fasiten ble ikke særlig bedre.

Onsdags kvartalsrapport viser at Mowi fikk et operasjonelt driftsresultat på 98,6 millioner euro – mer enn en halvering sammenlignet med 211,2 millioner euro i andre kvartal i fjor.

Hardt rammet av corona

Mowis resultater i andre kvartal ble vesentlig påvirket av Covid-19 og de omfattende lockdown-tiltakene. Prisene for laks falt i alle markeder i løpet av kvartalet, noe som resulterte i kraftig redusert lønnsomhet.

– Til tross for dagens markedsforstyrrelser og logistiske forstyrrelser forårsaket av Covid-19, har Mowis operasjoner kjørt tilnærmet som normalt så langt, uttaler konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi i kvartalsrapporten.

Rapporten viser at Mowi oppnådde et driftsresultatet pr. kilo laks på 0,95 euro i kvartalet, kraftig ned fra 2,14 euro i andre kvartal i fjor.

Laksegiganten opplyser imidlertid i rapporten at kostnadene pr. kilo laks har bedret seg noe fra første kvartal.

Inntektene falt med 1 milliard kroner

Mowi hadde driftsinntekter på 911 millioner euro i kvartalet, ned fra 1.021 millioner euro i tilsvarende kvartal i fjor. Det tilsvarer et inntektsfall på rundt 1 milliard norske kroner.

Samlet slaktevolum i kvartalet økte med 6.000 tonn, til 104.303 tonn, som var på linje med guidingen. Helårsguidingen for slaktevolumet reduseres imidlertid med 8.000 tonn, til 442.000 tonn, på grunn av biologiske problemer i Skottland.

Kvitter seg med 10 % ansatte

Mowi introduserte et kostnadsbesparende program i 2018 og selskapet har så langt kuttet kostnadene med 118 millioner euro. Mowi opplever imidlertid fortsatt kostnadspress i oppdrettsvirksomheten fra mer utfordrende biologi, strengere forskrifter og en generell kostnadsøkning fra innsatsfaktorer, ifølge rapporten. Dette påvirker også resten av verdikjeden.

Etter fôr er arbeidskraft den viktigste kostnadsposten i Mowi. Styret har derfor besluttet å inkludere et produktivitetsprogram i spareprogrammet med mål om redusere antall ansatte med 10 prosent innen 2024.

Dropper utbytte

Å dele ut utbytte til aksjonærene er en vesentlig del av Mowis økonomisk strategi. Samtidig anser styret at det er sentralt å opprettholde en sterk økonomisk stilling, spesielt i lys av den pågående Covid-19-pandemien.

Styret har derfor under de rådende omstendigheter funnet det passende å ikke dele ut kvartalsvis utbytte for første og andre kvartal i år, opplyser Mowi i rapporten.

Bedre enn fryktet

Analytiker Christopher Robin Vinter i SpareBank 1 Markets har tidligere uttalt at Mowi har levert et godt kvartal i den tidlige handelsoppdateringen, hvor driftsresultatet og Ebit-marginen kom inn over analytikernes forventningene.

– Resultatet var bedre enn konsensus for alle regioner utenom Norge. Vi syntes derfor det mest interessante i rapporten blir hvordan Norge har gjort det på kostnader og pris, sier Vinter i SpareBank 1 Markets.

Mowi har den største oppdrettsvirksomheten i Norge. Kvartalsrapporten viser at Mowi oppnådde et driftsresultatet pr. kilo laks i Norge på 1,06 euro i kvartalet, kraftig ned fra 2,45 euro i andre kvartal i fjor.