Øyner lavere utbytter i Mowi

Mowi kunne tidlig onsdag morgen fortelle om et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 99 millioner euro i andre kvartal 2020.

Dette var noe i overkant av Infront-konsensus på 96 millioner euro.

Ifølge rapporten har 2020-prognosen for totale oppdrettsvolumer blitt redusert med 8.000 tonn til 442.000 tonn grunnet biologiske utfordringer i Skottland.

Kutter estimater

Meglerhusene reagerer med å kutte i estimatene.

Arctic Securities ser ifølge TDN Direkt for seg en nedjustering på 5-10 prosent for både 2020 og 2021, mens Pareto Securities varsler rundt fem prosent for 2020.

«Dette skyldes hovedsaklig høyere kostnadsforventninger, men også den reduserte volumguidingen. Dette vil også påvirke våre forventninger om kontantstrøm, og dermed også utbyttekapasiteten fremover ettersom netto rentebærende gjeld er nær sitt mål», skriver Arctic i en oppdatering.

Meglerhuset beholder sin hold-anbefaling, mens Pareto har i forkant av rapporten hadde en kjøpsanbefaling med kursmål 205 kroner.

Aksjen faller i 10.10-tiden 5,3 prosent til 175,50 kroner.