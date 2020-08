SalMar ga bunnlinjen et løft på over 400 millioner kroner

SalMar satt igjen med et overskudd før skatt på 1,6 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra knappe 1,2 milliarder i samme periode i fjor. Ifølge en sammenstilling utført av TDN Direkt var det på forhånd ventet et resultat før skatt på 807 millioner kroner.

Det operasjonelle driftsresultatet endte på 881,9 millioner kroner, ned fra 989,8 millioner kroner i andre kvartal 2019. Analytikerne hadde spådd et operasjonelt driftsresultat på 789 millioner.

I løpet av kvartalet slaktet SalMar 40.900 tonn, mot 41.400 tonn i tilsvarende periode i fjor.

Det operasjonelle driftsresultatet pr. kilo endte på 21,56 kroner, ned fra 23,90 kroner pr. kilo i andre kvartal 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak at den gjennomsnittlige spotprisen på laks var 4,85 kroner lavere.

Opprettholdes

– SalMar-konsernet har lagt bak seg nok et sterkt kvartal, til tross for vedvarende turbulens og usikkerhet i det globale laksemarkedet som følge av koronapandemien. Solid drift og sterke biologiske prestasjoner i vår norske virksomhet bidro til reduserte kostnader og gode marginer, sier SalMar-sjef Gustav Witzøe i en kommentar.

Selskapet påpeker i rapporten at spredningen av coronaviruset, og de medfølgende smittebegrensede tiltak som har blitt iverksatt over hele verden, har skapt økt markedsusikkerhet. SalMar har imidlertid stor tro på veien videre for havbruksnæringen, og opprettholder derfor sine pågående investeringsprogrammer

SalMar opprettholder også forventningene om et slaktevolum på 152 000 i Norge i 2020, hvorav 103 000 tonn i region Midt-Norge og 49 000 tonn i region Nord- Norge, og 12 000 tonn på Island.

SalMar (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 3.307,9 3.296,3 Driftsresultat før biomassejusteringer 881,9 989,8 Resultat før skatt 1.578,2 1.152,5 Resultat etter skatt 1.234,5 916,5