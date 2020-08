Nedgang for lakseprisen

Økt uttak og sterkere krone gjør at lakseprisene faller litt fra forrige fredag, men markedet er tregt, og handelen er foreløpig noe begrenset.

Det melder IntraFish fredag, ifølge TDN Direkt.

– Prisen siger litt ned, men ikke så mye som mange fryktet. De store markedene i Europa er overraskende sterke, og flere av dem er faktisk opp i volum fra samme tid i fjor, men utenfor Europa er det utfordrende. Siden markedet er globalt, presses dermed prisene i Europa også, sier en lakseoppdretter til IntraFish.

Han melder at de foreløpig har solgt lite fisk for neste uke, men at trenden er svakt ned fra forrige fredag.

Flere eksportører melder om at prisene er ned 1-2 kr/kg fra forrige fredag. Om ikke prisene, i alle fall deres prisforventninger.

IntraFish får opplyst om følgende priser fredag ettermiddag. Prisene er levert oppdretter, med lavest i Nord-Norge, og høyere priser i Sør-Norge, blant annet grunnet fraktelementet.