NTS med kraftig hopp på topp og bunn

RESULTATFORBEDRING: NTS la frem sine regnskapstall for andre kvartal. Foto: NTS ASA

Mandag kveld la havbrukskonsernet NTS frem sine regnskapstall for andre kvartal. Selskapet fikk inn inntekter på 641,2 millioner kroner, noe som er en kraftig forbedring fra 414,8 millioner kroner året før.

Bunnlinjen viste et resultat pr. aksje på 3,28 kroner, et hopp fra 1,31 kroner i andre kvartal 2019. Til sammenligning stengte aksjen på 68,5 kroner mandag.

Selskapet fikk et EBIT pr. kg i Norge på 13,5 kroner i andre kvartal, mot 10,4 kroner året før. Det er betydelig ned fra første kvartal da EBIT pr. kg kom inn på 30,4 kroner.

«Økningen i driftsinntekter og driftsresultat skyldes i hovedsak fusjonen med FrøyGruppen, mens det er en nedgang i resultat for Oppdrett Norge, som hovedsakelig skyldes lav gjennomsnittspris, da hovedtyngden av salget skjedde i april, og da prisen var på sitt laveste», forklarer selskapet i rapporten.

Konsernet meldte i slutten av 2019 at det var inngått avtale om fusjon med FrøyGruppen. Fusjonen ble registrert 3. april i år.

I løpet av andre kvartal ble Ice Fish Farm AS tatt opp til handel på Merkur Market etter en emisjon på 302 millioner kroner. Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) bidrog med 60 millioner kroner. Etter emisjonen har MNH total aksjebeholdning på 30 millioner aksjer i Ice Fish Farm AS – tilsvarende omtrent 55,6 prosent av aksjene.