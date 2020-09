Ice Fish Farm mer enn halverte overskuddet

Islandske, Merkur Market-noterte Ice Fish Farm fikk i andre kvartal et driftsresultat før biomassejusteringer på 11,5 millioner kroner, mot minus 1,6 millioner i andre kvartal i fjor.

Inntektene i perioden beløp seg til 35,6 millioner, ned fra 49,5 millioner for ett år siden, som følge av lavere slaktevolumer. Slaktevolumene i perioden oppgis til 408 tonn, mot 730 tonn for ett år siden.

Oppdrettsselskapet bokførte imidlertid lavere kostnader i andre kvartal – materialkostnadene ble redusert fra 29,4 til 3,1 millioner kroner.

Biomassejustering mer enn halvert

Biomassejusteringer utgjorde pluss 21,4 millioner kroner, som gir et ordinært driftsoverskudd for Ice Fish Farm på 32,9 millioner kroner.

Biomassejusteringene utgjorde imidlertid pluss 55,9 millioner for et år siden, noe som da ga et driftsoverskudd på 54,3 millioner.

Valutatap på drøyt 12 millioner gir et resultat før skatt på 20,7 millioner i andre kvartal i år. For ett år siden var overskuddet før skatt på 51,7 millioner.

Tre måneder på Merkur

Ice Fish Farm ble etablert i mars i år og debuterte på Merkur Market i begynnelsen av juni.

Selskapet eier 100 prosent i islandske Fiskeldi Austfjarða, og det er denne virksomheten tallene for andre kvartal i fjor gjelder.

Største aksjonær i Ice Fish Farm er Midt-Norsk Havbruk, som inngår i NTS-konsernet, som selv har lagt frem kvartalstall mandag kveld.

Ice Fish Farm (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 35,6 49,5 Driftsresultat 32,9 54,3 Resultat før skatt 20,7 51,7 Resultat etter skatt 16,5 41,2

Hele rapporten kan leses her.