Dramatisk milliardsmell for norsk sjømateksport

MILLIARDSMELL: Med gjenåpningen av Europa på forsommeren har coronaviruset blomstret opp igjen og ført til nye strenge smittevernstiltak i de viktigste eksportlandene for norsk sjømat – midt i den travleste feriemåneden august i Europa. Foto: Måsøval fiskeoppdrett

Norsk sjømateksport målte det største fallet noensinne på 14 prosent i august. Totalt ble det eksportert sjømat for 7,3 milliarder kroner – en smell på 1,2 milliarder sammenlignet med august i fjor.

Det går frem av ferske eksporttall fra Norges sjømatråd torsdag morgen.

– I august opplevde vi den største nedgangen i eksportverdien av sjømat noensinne. Redusert pris ute i markedene og mindre drahjelp fra en svekket norsk krone er de viktigste årsakene til verdifallet, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

STØRSTE EKSPORTNEDGANG: Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd. Foto: Norges sjømatråd

Laks hardest rammet

Laks står for den desidert største nedgangen i august med en redusert eksportverdi på 764 millioner kroner. Torsk følger etter med en nedgang på 236 millioner i eksportverdi.

– Redusert pris ute i markedene og mindre drahjelp fra en svekket norsk krone er de viktigste årsakene til verdifallet, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

– Årsaken til lavere etterspørsel er sammensatt, men feriemodus i Europa og redusert restaurantkonsum er noe av forklaringen, sier Gangsø.

Totalt falt eksportverdien for norsk laks med 13 prosent, til 5,3 milliarder kroner i august. Det ble eksportert 95.100 tonn laks, et volumfall på 7 prosent. Forskjellen mellom prosentvis verdifall og volumfall kommer som følge av lave laksepriser under coronaoppblomstringen i august og mindre drahjelp fra en svekket krone.

Dreining mot lakseprodukter

Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for norsk laks i sommermåneden.

Totalt ble det eksportert 15.885 tonn lakseprodukter til Polen i august, som utgjør 17 prosent av totaleksporten. Eksportvolumet var 76 prosent høyere enn til nest størst marked Danmark.

ØKENDE HJEMMEKONSUM: Paul Aandahl, analytiker i Sjømatrådet, forklarer dreiningen mot økt salg av ferdigprodukter i supermarkedene med strengere smitteverntiltak igjen. Foto: Privat

Sjømatanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd forklarer eksportdreiningen med at en stadig større andel av laksen er blitt konsumert hjemme istedenfor på restauranter under coronapandemien.

– Det har ført til en sterk økning i salget av laks i dagligvarehandelen. En konsekvens av det er at en stadig større andel av lakseeksporten nå går til Polen, som er det viktigste foredlingslandet for laks, sier Aandahl.

Stort fall til Kina

I 2019 var Kina det største vekstmarkedet for norsk sjømateksport. Nå opplever Norge et langt tyngre kinesisk marked. Sammenlignet med august 2019 falt verdien av lakseeksporten til Kina med 69 prosent i august i år. Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina, sier det bratte fallet i august skyldes hendelsen rundt funn av virusinfisert laks på et matmarked.

– Det kinesiske laksemarkedet har vært preget av to bølger, først ved utbruddet av covid-19, og dernest i forbindelse med den etter hvert så omtalte hendelsen på et matmarked i Beijing i juni og etterfølgende mediesaker om corona og sjømat, sier Braathen i Sjømatrådet.

KINA RAMMET AV TO BØLGER: Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina, Victoria Braathen, på restaurant i Shanghai i fjor – før corona stengte ned landet i vinter. Foto: Norges sjømatråd

Så langt i år har norsk laks en samlet volumnedgang på 28 prosent og en verdinedgang på 32 prosent til Kina.

For den totale norske sjømateksporten til Kina er bildet det samme: I august ble eksportverdien barbert til 214 millioner kroner – et bratt fall på 54 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Eksporten dreier mot EU

Med flytrafikken satt på bakken under coronapandemien, er EU blitt et stadig viktigere marked for norsk laks med muligheten for trailertransport. På ett år har verdiandelen til EU-markedet økt fra 69 til 74 prosent.

– Frankrike er ett av markedene som har tatt en u-sving i coronaperioden. Først stengte landet helt ned, og franskmennene fikk kun handle i nærbutikken. Nå er landet åpnet opp, og det gir en effekt for lakseeksporten. Det hjelper også at kjedene har begynt å kjøre priskampanjer på laks for å lokke til seg kunder, sier Paul Aandahl.

Trine Horne, Norges sjømatråds fiskeriutsending til Frankrike, sier fersk norsk laks har en sterk posisjon i fransk dagligvarehandel. Sjømatrådets tall viser en økning i konsum av fersk laks på 20 prosent i august.

POPULÆR LAKS I FRANKRIKE: Trine Horne (i forgrunnen), Sjømatrådets utsending til Frankrike. Foto: Sjømatrådet

– Med fortsatt høyt hjemmekonsum vil dette forsterke seg. Denne høsten skal Sjømatrådet satse med stor mediekampanje mot franske konsumenter. Det blir derfor ekstra spennende å følge utviklingen, sier Horne.

Neppe eksportrekord i år

Hittil i år er det eksportert norsk sjømat for 68,2 milliarder kroner. Rekordhøy eksport i januar og februar, i forkant av at coronapandemien spredde seg globalt, bidrar inntil videre til en svak verdiøkning på 781 millioner kroner, eller i overkant av 1 prosent, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Med økende smittespredning globalt og landegrenser som stenger igjen, indikerer augusttallene at samlet eksport i 2020 neppe blir med positivt fortegn.