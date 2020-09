Laksebiomassen eser ut

Tall fra Fiskeridirektorat viser at den stående laksebiomassen ved utgangen av august var opp 3,7 prosent fra måneden før – fra 780.391 tonn til 809.354 tonn.

Ved utgangen av måneden var årets generasjon på 174.714 tonn , skriver TDN Direkt. Opp fra 148.349 tonn for 2019-generasjonen samme periodet året før.

2019-generasjonen var på 625.964 tonn i august. En oppgang på 5.760 tonn fra 2018-generasjonen i august i fjor. Ifølge TDN Direkt var biomassen for tidligere utsett pr. august på 8.675 tonn, sammenlignet med 11.834 tonn pr. august 2019.

Gjennomsnittsvekten for 2020-generasjonen var på 0,735 kilo i august, mens for 2019-generasjonen var på 2,957 kilo i august. Tidligere utsett har en snittvekt på 4,353 kilo i august. For samme periode året før var gjennomsnittsvektene henholdsvis 0,663 kilo, 2,969 kilo og 5,683 kilo.