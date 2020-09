SalMar-datter Arnarlax vil på børs og redde Islands økonomi

Fredag sendte SalMar ut en børsmelding om at selskapets islandske datterselskap Arnarlax har engasjert DNB Markets som tilrettelegger for en mulig rettet emisjon, samt notering på Merkur Market i løpet av 2020.

Arnarlax er viktig for Islands økonomi - og laks skal redde Island Kjartan Ólafsson, Arnarlax

Blant få opplysninger i børsmeldingen kom det frem at SalMar ikke vurderer nedsalg, og vil opprettholde en eierandel på over 50 prosent i Arnarlax etter transaksjonen.

Nyheten ga liten bevegelse i SalMar-aksjen, men Arnarlax, som er notert på OTC-listen, skjøt fart fredag hvor aksjen steg rundt 10 prosent, til 115 kroner, i gråmarkedet.

Vil redde Island

– Arnarlax er viktig for Islands økonomi - og laks skal redde Islands, sier en offensiv Kjartan Ólafsson, styreleder i Arnarlax, til Finansavisen.

Arnarlax-toppen ser for seg å surfe videre på alle fordeler selskapet kan ta med seg som SalMar-datter for å vokse på Island.

– Norge oppfant kruttet og vi skal utnytte Big Bang-smellen. Dere har utviklet industrien over mange år med forskning og erfaringer i Norge, så vi trenger ikke å finne opp kruttet på nytt.

– Nå skal vi fokusere på alt som har fungert bra hos dere og utnytte Big Bang til å vokse oss store på Island, fortsetter Ólafsson.

Grunnen til at Gustav Witzøe ikke vil selge seg ned er jo fordi det er god business. Han er ingen Mor Theresa som blir Kjartan Ólafsson, Arnarlax

Børsnotering og kraftig vekst

For tiden er fire oppdrettsselskaper i oppbyggingsfase på Island, hvor Arnarlax er størst.

– Lakseoppdrett ligger an til å bli en veldig viktig eksportnæring for Islands økonomi. Vi merker stor interesse for den blå-grønne økonomien og vekstpotensialet på Island.

– Notering på Merkur Market er egentlig bare for å gjøre oss klare til videre oppbygging av selskapet. Vi skal tilpasse produksjonskapasiteten og lisenssøknader, og ser for oss kraftig vekst de neste årene.

Arnarlax-sjefen opplyser at selskapet skal mer enn tredoble laksevolumet fra dagens 12.000 tonn.

– Vi har en eksisterende lisensramme på 25.200 tonn. Målet er å komme opp i 30.000 tonn innen 2024, og jage videre mot 40.000 tonn på sikt.

Hovedindeksen neste år

På spørsmål om hvor mange millioner kroner han ser for seg å hente sammen med DNB Markets i en mulig rettet emisjon, er han avventende.

– Vi er offensive og skal vokse oss store, men hvor mye vi skal hente vet jeg ikke. Vi skal bli store.

– Nå er vi på OTC-listen, neste steg er Merkur Market. Og med nok krutt til å vokse vurderer vi muligheter for notering på hovedindeksen på Oslo Børs allerede neste år, sier Ólafsson.

– Ingen mor Theresa

På spørsmål om hva Gustav Witzøe sier om at SalMar-datteren vil gå på børs, er Arnarlax-sjefen tydelig på at det handler om business.

– SalMar er jo storebror og veldig viktig som en sparringspartner for oppbyggingen av industrien på Island.

BUSINESSMANN: Gustav Witzøe i SalMar vil ha sin del av kaken når Arnarlax går på børs. Foto: Ivan Kverme

– SalMar vil ikke selge seg ned?

– Det er veldig positivt, det viser stort engasjement for oss. Jeg er glad for at han skal støtte oss videre. Industrien er i en tidlig fase på Island, så vi trenger all hjelp vi kan få, sier Ólafsson, og legger til:

– Grunnen til at Gustav Witzøe ikke vil selge seg ned er jo fordi det er god business. Han er ingen Mor Theresa som blir, men vi er glade for at han blir. SalMar er en viktig industriell partner for oss.

Tynget av kostnader

Arnarlax, som har en markedsverdi på tre milliarder kroner på OTC-listen, kan imidlertid ikke skryte av gode resultater når selskapet skal gå på børs. I andre kvartal falt omsetningen til den islandske oppdretteren fra 177 til 99 millioner kroner. Lønnsomheten var ikke spesielt god, og det operasjonelle driftsresultatet kom inn på minus 30 millioner kroner.

Finansdirektør Trine Sæther Romuld i SalMar uttalte til Finansavisen i forbindelse med kvartalsfremleggelsen i august at eieren likevel ser muligheter på Island:

«Selskapet ble tynget av høye kostnader og svak prisoppnåelse. Vi ser imidlertid et stort potensial for Arnarlax og Island som oppdrettnasjon, men vi forventer ikke noe godt resultat i inneværende kvartal», uttalte Romuld i SalMar.