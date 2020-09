DNB mer skeptiske til Mowi-utbytte

NYE TALL: Mowis konsernsjef Ivan Vindheim (til høyre) skal legge frem tall for tredje kvartal i november.

Lakseprisene virker å utvikle seg lavere enn DNB Markets har estimert, særlig i Chile og Canada. Derfor har DNB Markets tatt ned estimert EPS for Mowi i 2020 med 1,2 prosent, mens det er uendret estimat for 2021 og 2022, skriver meglerhuset i en rapport onsdag.

«På tross av god fleksibilitet på balansen har vi tatt ned ventet utbytte for kvartalet. Q3 representerer sesongmessig bunn for lakseprisene og vi venter et løft i prisene gjennom Q4. Prisøkningen vil slik vi ser det ikke bare bli drevet av økende etterspørsel inn mot nyttår, men også av redusert samlet tilbud fra Chile og Norge», skriver DNB Markets.

Meglerhuset tror på stigende priser fremover dersom større deler av sjømatmarkedet kan åpne igjen. DNB Markets har kjøpsanbefaling på Mowi og kursmålet er på 195 kroner. Tirsdag stengte aksjen på 164 kroner.