Sjømatindeksen mot strømmen

OSLO Seafood Index inneholder aksjer som opererer innenfor sjømatsektoren, og svekker seg med 0,10 prosent, til 1.356,37, på en ellers god børsdag.

Norway Royal Salmon bidrar mest til nedgangen, etterfulgt av Lerøy og Mowi .

Pareto Securities forventer at lakseprisen skal ligge på 47 kroner pr. kg. Det er samme nivå som forventningen var i forrige uke, melder TDN Direkt.

Slaktevolumet forventes, ifølge meglerhuset, å øke noe etter at stormene i Nord-Norge har gitt seg.

«Det er også noe usikkerhet rundt etterspørselen etter økt smittespredning i flere markeder. Dette påvirker spesielt prisen for stor fisk, som typisk går til HoReCa-segmentet, og premiumen for stor fisk er nå begrenset», skriver meglerhuset.

Sjømatanalytikeren Carl-Emil Kjølås Johannessen påpeker at slaktevolumene i Chile er rekordhøye og på 66.000 tonn i august. Det er omtrent det samme som i juli, men en økning på seks prosent på årsbasis, ifølge TDN Direkt.

«Slaktevektene fortsetter å være driveren for oppgangen, med snittvekter på 5,3 kilo i august, dog ned fra 5,5 kilo i juli. Dødeligheten fortsetter å være marginalt høyere på årsbasis med månedlig dødelighet på 0,72 prosent i august, mot 0,67 prosent samme periode året før», skriver analytikeren.

Sparebank 1 Markets' mener at slaktepotensialet er noe lavere i høst og spår et strammere 2021-marked enn tidligere antatt.

«Ser vi på individer i sjøen som skal slaktes i høst og 2021 til sammen, er det bare tre prosent flere individer på årsbasis. Vi tror derfor at selv om det kan være en volatil periode fremover for lakseprisen, ser tilbudsutsiktene på mellomlang sikt bra ut. Vårt prisanslag for 2021 er 63,5 kroner pr kilo», skriver meglerhuset.

DNB Markets har uansett troen på enkelte aksjer i sektoren i en rapport fredag, og setter et kursmål på 130 kroner på Grieg Seafood. Det tilsvarer en oppside på 56 prosent.

