Atlantic Sapphire har gjennomført første slakting

Mandag gjennomførte det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire den første kommersielle slaktingen ved selskapets Bluehouse-fasilitet i Miami.

I forbindelse med med halvårsrapporten annonserte selskapet at det skulle være klare for slakting av rundt 1.000 tonn laks i september. Målsetningen ble dermed nådd.

Konsernsjef og gründer Johan Andreassen i Atlantic Sapphire sier i en pressemelding at de bestrebet seg for å plassere anlegget slik at karbonavtrykket på laksen kunne reduseres.

– I dag er vi stolte av at de endelig kan servere amerikanere deilig Bluehouse Salmon med en kvalitet de ikke har opplevd før, sier han.

Skal øke volumene

Atlantic Sapphire er et børsnotert selskap med verdens største landbaserte anlegg utenfor Miami i Florida. Planen er å bygge opp en kapasitet på 220.000 tonn i året i 2031. Fase 1 er på 10.000 tonn.

I de kommende ukene skal Atlantic Sapphire øke slaktevolumene, står det i meldingen. Det skal levere laks til blant andre Safeway, Sobey's og New Season Market.

Tirsdag morgen steg aksjen 2,4 prosent til 108 kroner. Det priser egenkapitalen til snaut 8,7 milliarder kroner.