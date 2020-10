Lakseprisene faller ytterligere

Neste ukes laksepriser faller 4-5 kroner. Høytid og coronarestriksjoner skaper utfordringer markedet, melder IntraFish fredag.

– Det er ingen tvil om at vi ser en god nedgang. Det har vært mye storfisk denne gangen som er med på å dra alle størrelsene ned i pris og legger seg på rundt 40-tallet, sier en eksportør til IntraFish, om prisene for laks som skal leveres neste uke.

Forrige fredag var det noe usikkert hvor prisene kom til å ende, men gjennom denne uken har prisene falt, opplyser flere kilder, som sier det er en del fisk igjen i markedet. En importør i Europa sier at de opplever et stort fall i prisene, ifølge TDN Direkt.

– Det er kommet flere coronarestriksjoner i Sør-Europa og eksportørene har mye stor fisk som de ikke får solgt til Frankrike, Italia og Spania.

En kilde trekker fram at de har fått meldinger om nye coronafunn på laks i Kina, som påvirker markedet.

– Det er kommer meldinger om at det er påvist coronavirus på chilensk laks i Kina. Vi vet ikke hvordan dette vil slå ut. Importørene er redde for at det vil bli konsekvenser av dette, sier oppdretteren.

Det er også en høytidsperiode i Kina nå som gjør at mye er stengt frem til 9. oktober, forteller flere kilder.

IntraFish får oppgitt følgende priser, FOB oppdretter: