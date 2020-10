Leif Kjetil Gjendemsjø satser på forbrukerpakninger med fiskeolje - har dekket opp underskuddet i Pharma Marine

– Økningen ligger i økt salg til eksisterende og nye kunder. Vi er fornøyde med økningen i salget og produksjonen. Resultatforbedringen skyldes først og fremst økt omsetning, fastslår fiskeoljegründer Leif Kjetil Gjendemsjø (54).

Det er fiskeolje som gjelder for familien Gjendemsjø.

Alle Leif Kjetil Gjendemsjøs tre barn er allerede ansatt i bedriften. Iselin Gjendemsjø (29) er forretningsutvikler, Susanne Gjendemsjø (26) arbeider med markedsføring og sosiale medier, mens Markus Gjendemsjø (23) er trainee.

Etter fem år med stygge underskudd på i alt 42 millioner kroner har familien nå hatt seks strake år år med overskudd i Pharma Marine, som lager marine oljer til norske og internasjonale helsekostselskaper.

Lokal formuestopp

Bedriften startet produksjon i 2009, og hadde minus 42 millioner i samlet resultat før skatt frem til og med 2013.

Fra og med 2014 til og med 2019 er resultatet kommet opp i 57 millioner kroner. Med andre ord er nå kostnadene ved oppstarten blitt dekket inn.

– Det tok mange år før vi begynte å tjene penger, og så har vi hatt et par greie år siden. Investeringene vi har gjort, er ikke med tanke på et salg i morgen. De er gjort for å øke verdiskapningen internt i bedriften, sier Gjendemsjø.

Leif Kjetil Gjendemsjø gikk for alvor inn i helsekostbransjen da han og foreldrene startet sitt første produksjonsselskap for kosttilskudd i 1986.

Han regnes som en sentral figur i fiskeoljeklyngen på Sunnmøre, og har i flere år vært på formuestoppen i området.

I 2011 sto han oppført med en formue på over 177 millioner kroner, en formue som stammer fra salget av omega 3-firmaet NaproPharma i 2006. Den bedriften ble solgt til det tyske storselskapet Cognis.

VitaePro og Eqology

I 2009 prøvde han seg som gründer igjen, og i enda større grad enn tidligere var ideen å skal utnytte restråvarene fra fiskeproduksjonen. Det som ikke kan settes frem på restaurantbordet, kan vi bruke i produksjon av marine oljer, sier Leif Kjetil Gjendemsjø.

Råstoffene kommer fra tre kilder og resulterer i tre separate produkter.

■ Blekksprutolje (CalaMarine), som hovedsakelig stammer fra råstoff fra Sør-Korea, og som raffineres på Sunnmøre.

■ Fiskeolje (LipidMarine), som er basert på ansjos fra Peru og Tyrkia.

■ Torskeolje) (CodMarine), som utnytter restråvarer fra norsk fiskeindustri.

Over 80 prosent av omsetningen er eksport, og hovedmarkedene er USA, Asia og Europa. I Norge er Pharma Marine leverandør til produktene VitoMaris og Vitaepro, som leveres av NutraQ-konsernet.

Også Pure Arctic Oil fra Eqology inneholder marin olje som er foredlet og fylt på flasker på Pharma Marines anlegg på Terøya i Ålesund kommune.

– Det tok mange år

I 2011 kom Midvest-fondene og Sparebank 1 SMN inn på eiersiden gjennom holdingselskapet Omega-3 Invest.

Emisjonen priset Pharma Marine til 70 millioner kroner. Da gikk Omega-3 Invest inn med 15 millioner kroner og Leif Kjetil Gjendemsjø selv med 9 millioner.

Midvest-fondene er for tiden investert i fem bedrifter i Midt-Norge og på Nordvestlandet, og kapitalen forvaltes av rådgivingsselskapet Converto i Ålesund.

Vi opprettholder kontakten via e-post, telefon og videokonferanser, men det er ikke alltid like enkelt når kundene skal smake og prøve produktene. Leif Kjetil Gjendemsjø, daglig leder i Pharma Marine

Oppunder 30 prosent av omsetningen kommer i dag fra ferdigvarer, og i 2018 satte selskapet opp en ny produksjonslinje.

– Vi er fornøyde med salgsutviklingen, og dette er noe vi vil fortsette med. Målet er å utvikle flere produktformuleringer der omega-3 produktene er hovedingrediensen. Dem vil vi produsere i ferdige forbrukerforpakninger og selge både nasjonalt og internasjonalt.

Pharma Marine (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 174,0 178,6 Driftsresultat 16,4 11,9 Resultat før skatt 5,7 10,1 Årsresultat 5,7 2,0 Eiere: Leif Kjetil Gjendemsjø (75,9%), Midvest (16,7 %), Ingjerd Lystad (2,6 %), Martin Johan Frostad (2,6 &), andre (2,3 %).

Det største problemet nå er imidlertid pandemien som preger verden.

– Normalt besøker vi internasjonale kunder flere ganger i året, og vi finner nye kunder gjennom deltagelse på messer rundt omkring i verden. Nå opprettholder vi kontakten via e-post, telefon og videokonferanser, men det er ikke alltid like enkelt når kundene skal smake og prøve produktene.