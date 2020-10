Norsk Sjømat vil på børs

Nergård og Norsk Sjømat konsoliderer til ett felles konsern. Norsk Sjømat ASA forventes å konkludere om børsnotering i løpet av fjerde kvartal 2020. Målet er å skape enda større verdier og nye muligheter i næringen, går det frem av en pressemelding mandag.

Selskapet vil gjennomføre en emisjon med et bruttoproveny på 700 til 800 millioner kroner, i tillegg til salg av eksisterende aksjonærer.

Ved en børsnotering vil Nergård Invest Samherji, som har en eierandel på 39,9 prosent i Nergård AS, selge seg ut for å oppnå et tilstrekkelig antall omsettelige aksjer. Dermed vil man gjennom Norsk Sjømat og Nergård Holding AS vil sikre norsk majoritet i det nye selskapet. Norsk Sjømat og Nergård Holding er eid av Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunold.



Den nåværende konsernsjefen i Nergård, Tommy Torvanger, blir toppsjef i det nye konsernet.

Det nye selskapet har konkrete planer for vekst de neste årene og vil investere opp mot 1,2 milliarder, fremgår det av pressemeldingen.

Gruppen har den nest største andelen av hvitfiskkvoter i Norge, med en betydelig portefølje av evigvarende kvoter for torsk, hyse, sei og andre arter, i tillegg til kommersielt lakseoppdrett, melder TDN Direkt.

Les hele pressemeldingen her.