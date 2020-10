Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunolds Norsk Sjømat verdsettes til mellom 4,3 og 5,1 milliarder ved børsnotering

NY MANN BLANT NORGES 400 RIKESTE: Per Magne Grøndahl i Norsk Sjømat går på børs med aksjeverdier for 1,5 milliarder kroner.

NY MANN BLANT NORGES 400 RIKESTE: Per Magne Grøndahl i Norsk Sjømat går på børs med aksjeverdier for 1,5 milliarder kroner. Foto: Thorvald Tande

Bjarte Tunold gikk på en smell med Pan Fish tidlig på 2000-tallet. Per Magne Grøndahl kjøpte selskapet da han var sjef i datterselskapet.

Nå går Tunold og Grøndahl på børs med Norges nest største fiskerikonsern. Duoen eier 50 prosent hver av Norsk Sjømat. Nå fusjonerer de inn Nergård, der de eier 43 prosent av aksjene.

DNB Markets er i førersetet for børsnoteringen sammen med ABG Sundal Collier og Pareto Securities. Meglerne opererer med egenkapitalverdier på opp mot, og over, 5 milliarder kroner. Det betyr at Grøndahl og Tunold vil ha aksjer for mellom 3 milliarder og 3,6 milliarder ved børsnoteringen.

NY OPPTUR: Bjarte Tunold hadde en forrykende opptur, og senere nedtur, med Pan Fish. Nå går han igjen på børs med kjempeverdier. Foto: Knut Enstad

Lite nedsalg

ABG Sundal Collier er nå ute med det de kaller en IPO-analyse av Norsk Sjømat. Her verdsettes selskapet til mellom 4,3 og 5,1 milliarder kroner. På toppen kommer emisjonen på 700 millioner som gjør at Grøndahl og Tunold vannes ned til en eierandel på rundt 55 prosent.

Foreløpig eksisterer det imidlertid noe definert prisnivå for børsnoteringen.

– Det er ikke fastsatt ennå, sier Per Magne Grøndahl til Finansavisen.

– De andre meglerhusene har verdsettelse på samme nivå, legger han til.

Men han vil ikke anslå et nivå på rabatten i forbindelse med børsnoteringen.

– Det må du ta med DNB Markets, men jeg tviler på om de vil si noe heller, sier Grøndahl.

Han bekrefter at det vil bli gjort et mindre nedsalg sammen med emisjonen.

Høyere prising enn andre

Norsk Sjømat er en fullt integrert sjømataktør med høye marginer. Det er Norges nest største fiskerigruppering med både fangst og oppdrett samt prosessering og salg.

Selskapet har hatt EBITDA-marginer på nivåer mellom 11 og 13 prosent de seneste fem årene. Fra 2023 og fremover tror ABG på gradvis enda høyere marginer på nivåer over 14 prosent, hvilket skyldes vekst som følge av flåtefornyelse og vekst innen lakseoppdrett.

ABG har funnet frem til et midtpunkt i sin verdsettelse på 4,7 milliarder kroner, hvilket gir en høyere prising enn andre norske sjømataktører, noe de mener er riktig hensyntatt stabil og høy lønnsomhet.

EBITDA: 500 mill.

Bjarte Tunold var med helt tilbake fra oppstarten av oppdrettsselskapet Pan Fish, forløperen til dagens Marine Harvest, i 1992. Selskapet gikk imidlertid på en kraftig smell tidlig på 2000-tallet.

Grøndahl var adm. direktør i datterselskapet Norsk Sjømat, men kjøpte bedriften i 2003. Med på kjøpet fulgte en omsetning på rundt 300 millioner kroner. Nå har konsernet fangst av hvitfisk, foredling av laks og pelagisk fisk. Samherjii eier de resterende 40 prosentene i Nergård, som vil bli solgt ut i forbindelse med børsnoteringen.

Norsk Sjømat-konsernet rapporterte i 2019 en omsetning på 4 milliarder kroner og et driftsresultat etter avskrivninger på 365,7 millioner. Da hadde selskapet gjort avskrivninger på 120 millioner kroner, hvilket betyr at EBITDA-resultatet lå tett oppunder 500 millioner.

Selskapet satt igjen med 329,2 millioner før skatt og 25,2 millioner etter skatt.