AKVA GROUP: Leverer blant annet overvåkningssystem for fiskeoppdrett. Foto: Akva Group

Anthony James, som er direktør i Wheatsheaf Group, fratrer stillingen som styremedlem i AKVA Group med umiddelbar virkning på grunn av andre oppdrag knyttet til rollen hans i Wheatsheaf, melder selskapet i en børsmelding.

AKVA Group skriver i meldingen at det vil finne en erstatter for James på et senere tidspunkt.