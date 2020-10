Lakseprisene: – Frykter at prisene går ned neste uke

Neste ukes laksepriser stiger noe i handelen fredag, ifølge TDN Direkt og Intrafish.

– Vi opplever en svak oppgang på 2-4 kroner, sier en oppdretter i nord.

Forrige uke så vi en nedgang i prisene, mens denne uken stiger de svakt igjen til tross for at volumet av fisk øker. SSB kunne melde om en økning i eksporten av fersk laks på 13,4 prosent i uke 40, sammenlignet med uken før.

En industrikilde sier han er imponert over prisvekst tross volumøkning.

– Prisene har gjennom uken vært litt lavere enn det vi får i dag. Det er utrolig sterkt når det var 2.700 tonn mer fisk forrige uke enn uken før, sier han, og legger til:

– Jeg tror vi har løftet volumet opp på et nytt nivå - og hvis det holder denne uken tror jeg det holder neste uke også. Koronatiltak er et usikkerhetsmoment, men den gode etterspørselen tror jeg trumfer det. Det er bra aktivitet i retail nå.

Mer enn i fjor

Det ble i uke 40 eksportert 8,9 prosent mer laks enn samme uke i 2019.

Forrige uke falt prisene for storfisk, men denne uken melder flere kilder om en økning i prisene igjen.

– Det virker som det er vanskeligere å få tak i 6+ denne uken enn forrige uke. Da fikk vi slengt den etter oss. Da er det naturlig at vi fikk lavere priser, sier en eksportør.

Flere kilder melder også om at Kina tar inn mer fisk.

– Man er spent på hva oppdretterne gjør siden prisen har vært lavt. De som har kjøpt ekstra MTB er nok litt spennende å følge med på, om de tar opp alt eller avventer til prisen blir litt høyere, sier en eksportør.

Det virker som det er bra med fisk i markedet og at det er etterspørselssiden som har våknet litt, heller enn at tilbudssiden har gått ned, forteller en oppdretter. Kilden er ikke overbevist om at prisene vil vedvare ut i neste uke.

– Vi er usikre, men positive i dag og selger mest mulig i dag. Nå må vi se hvordan markedet reagerer neste uke. Vi frykter at prisen går ned igjen neste uke.

IntraFish får oppgitt følgende priser, FOB oppdretter i nord: