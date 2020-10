Tror på laksefest mot slutten av året

ANBEFALES: Både Pareto Securities og SpareBank 1 Markets har kjøpsanbefaling på Mowi. Her fra et Mowi-anlegg ved tettstedet Leirvik i Vestland fylke.

ANBEFALES: Både Pareto Securities og SpareBank 1 Markets har kjøpsanbefaling på Mowi. Her fra et Mowi-anlegg ved tettstedet Leirvik i Vestland fylke. Foto: Anders Horntvedt

Analytikerne vil fokusere på kostnadsforbedringer i Norge og utfordringer i Chile når Mowi legger frem tredjekvartalsrapporten i begynnelsen av november.

SpareBank 1 Markets sier at de venter at kostnadene vil falle med 3 prosent på gruppenivå i kvartalet. Det kommer av at slaktevolumet er økende og biologien på den nye generasjonen av laks som slaktes, er forventet å være bedre enn den forrige, skriver TDN Direkt. SpareBank 1 Markets gjentar kjøpsanbefalingen med kursmål på 200 kroner pr. aksje.

Slaktevolum er anslått å havne på 128.000 tonn i tredje kvartal, og meglerhuset sier de venter en operasjonell ebit på 72 millioner euro – tilsvarende 0,2 euro pr. kilo. SpareBank 1 Markets forventer ikke utbytte i tredje kvartal, men tror det kan komme i fjerde kvartal da det ventes at lakseprisen og kontantstrømmen vil ta seg opp igjen mot slutten av året.

Tror Chile trekker ned

Et annet meglerhus som forventer 128.000 tonn i slaktevolum er Pareto Securities. Ifølge TDN Direkt venter meglerhuset et godt bidrag fra den norske delen som en følge av høyere volumer. De har likevel nedjustert 2020-estimatene noe, men forventer sterk inntjeningsvekst i 2021 på høyere laksepriser og lavere driftskostnader.

Pareto sier de venter en operasjonell ebit på 75 millioner euro, med en ebit på 0,2 euro pr. kilo. De estimerer da at den norske delen av selskapet vil bidra med 0,4 euro pr. kilo, mens driften i Chile vil bidra negativt med minus 0,2 euro pr. kilo. Pareto beholder kjøpsanbefalingen med kursmål på 200 kroner pr. aksje.

Carnegie, som tidlig mandag nedjusterte kursmålet på Mowi fra 180 kroner til 173 kroner pr. aksje, sier de forventer en operasjonell ebit på 71 millioner euro, skriver TDN Direkt. Meglerhuset skriver i en oppdatering at til tross for at lakseprisene i Europa endte noe høyere enn ventet, vil kombinasjonen av lakselus i Norge og utfordrende markedsfundamentaler i USA som følge av coronaviruset gjøre at tredje kvartal vil bli nok et svakt kvartal for Mowi.