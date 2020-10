Aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg Kapitalforvaltning la før helgen frem sin månedsrapport for september.

Ifølge denne benyttet Eriksrød måneden til å redusere posisjonene i Mowi og Grieg Seafood , mens han tok eksponeringen opp i SalMar .

– SalMar er for tiden vår favoritt i laksesektoren. Selskapet har sterkt produksjonsfokus og har hatt mindre problemer enn de andre norske aktørene de siste kvartalene, forklarer forvalteren overfor Finansavisen mandag.

Dette skjer etter at Alfred Bergs aksjesjef har vektet seg ned i laks gjennom hele året.

Samtidig skriver han i rapporten at «lakseprisene, etter å ha holdt seg mellom 40 og 50 kroner de seneste månedene, normalt vil stige herfra og frem mot jul».

Favoritt: Mowi

Forvalter Stein Frode Aaseng i Forte Trønder er inne på det samme.

«Vi er nå inne i den tiden på året hvor lakseprisene normalt sett pleier å sette en sesongmessig bunn, og tror derfor at momentum i sektoren vil styrkes i tiden som kommer», skriver han i sin september-rapport.

Aaseng har dog Mowi som sin laksefavoritt. Selskapet er faktisk fondets største post, med hele 9,21 prosent av midlene investert.

Austevoll Seafood og Lerøy Seafood er også inne på Aasengs topp 5-liste.

Favoritt: Lerøy Seafood

I Pareto Securities er denne ukens forventning en spotpris for laks på 44 kroner per kilo, som i så fall er tre kroner opp fra forrige uke.

SpareBank 1 Markets ligger to kroner høyere, og viser ifølge TDN Direkt til markedskilder.

«Som forventet har de norske eksportvolumene begynt å akselerere. Eksportvolumet økte syv prosent i forrige uke, og er ventet å stige med ni prosent denne uken og syv prosent neste uke. Vi mener dette er en indikasjon på at detaljhandelen er relativt sterk, ettersom vi nå har hatt to uker med eksportvekst på syv prosent, på priser høyere enn i fjor», skriver meglerhuset.

Sjømatanalytiker Christopher Robin Vinter påpeker ifølge nyhetsbyrået videre at prisutviklingen har gitt positive signaler om underliggende balanse i tilbud og etterspørsel, og at dette har vært viktig for prissensitive sjømataksjer.

«Vi mener sjømataksjene generelt vil hente seg inn, og favoriserer Lerøy Seafood ettersom vi mener de vil se en gradvis operasjonell forbedring fra sin post-smolt-investering», skriver han.

Lerøy Seafood faller 1,2 prosent mandag, mens sjømatindeksen er ned 0,20 prosent.