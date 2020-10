SalMar-datter gjør seg klar for børs

DATTEREN MOT BØRS: For SalMar og toppsjef Gustav Witzøe.

DATTEREN MOT BØRS: For SalMar og toppsjef Gustav Witzøe. Foto: Iván Kverme

SalMar-datter Icelandic Salmon (tidligere Arnarlax) har engasjert DNB Markets (som global koordinator), Arctic Securities og Arion Banki som tilretteleggere til å rådgi på og utføre en mulig privat plassering på opptil 5.038.040 aksjer i forbindelse med introduksjonen på Merkur Market, går det frem av en børsmelding.

Dette fordeler seg med opptil 3.756.522 nye aksjer (i et såkalt primærtilbud) for å hente brutto opptil rundt 432 millioner kroner, mens eksisterende aksjonærer vil selge opptil 1.281.518 aksjer for rundt 147 millioner kroner.

Icelandic Salmons største aksjonærer (SalMar, Pactum, Gyda EHF og Holta Invest) garanterer for primærtilbudet, i den grad dette ikke dekkes av tegninger fra hjørnestensinvestorene Gildi Pension Fund, Stefnir Asset Management Company og Edvin Austbø (gjennom Alden AS).

Prising: Tre milliarder

Garantistene har i tråd med dette forpliktet seg til å garantere for den private plasseringen på tilbudsprisen (115 kroner), for samlet rundt 86,4 millioner kroner.

På kurs 115 kroner verdsettes egenkapitalen i Icelandic Salmon før den private plasseringen på til rundt 3,06 milliarder kroner, basert på at 26.614.042 aksjer er utstedt i Icelandic Salmon.

De tre hjørnestensinvestorene har, på visse vilkår, forpliktet seg til å bestille aksjer for totalt 345,6 millioner kroner på tilbudsprisen.

