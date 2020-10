SalMar øker emisjon med 70 millioner

Tirsdag gikk det frem i en melding at SalMar ønsket å hente frisk kapital til sitt datterselskap Icelandic Salmon (tidligere Arnarlax).

Den gang ble det informert at selskapet ønsket å hente 432 millioner kroner, men en ny børsmelding onsdag morgen viser at det har vært stor interesse rundt aksjene i emisjonen. Bruttoprovenyet økes dermed til 500 millioner kroner.

Emisjonen består etter økningen av et samlet tilbud på like over 5,6 millioner aksjer fordelt på to tilbud:

I overkant av 4,3 millioner nye aksjer i Icelandic Salmon

Like under 1,3 millioner eksisterende aksjer fra eksisterende aksjonærer selges

Det første alternativet gir et bruttoproveny til SalMar på ca. 500 millioner, mens salg av eksisterende aksjer vil gi om lag 147 millioner.

«Icelandic Salmon har til hensikt å benytte [emisjonen] til å finansiere vekst og utvikling av [selskapets] verdikjede innen eksisterende beholdning av lisenser, herunder investering i å utvide smoltkapasitet, oppgradere prosesseringsfasilitet (Bíldudalur), oppdrettsutstyr, varemerke-initiativer og oppbygning av biomasse», heter det i børsmeldingen.