Icelandic Salmon-emisjon i boks

SalMar-datter Icelandic Salmon har gjennomført emisjonen de annonserte onsdag.

Det resulterte i 647 millioner klingende mynt i kassen, fordelt på rundt 5,6 millioner aksjer til kurs 115 kroner pr aksje, ifølge en børsmelding.

Emisjonen gir et bruttoproveny for selskapet på om lag 500 millioner kroner. I tillegg har Pactum og Gyda EHF, eid av Kjartan Olafsson, solgt aksjer for rundt 147 millioner kroner.

Ifølge børsmeldingen var emisjonen betydelig overtegnet.

Tre hjørnesteinsinvestorer fikk tildelt aksjer for cirka 296 millioner kroner:

Gildi-lífeyrissjóður (Gildi Pension Fund), cirka 196 millioner kroner

Stefnir Asset Management Company, cirka 78 millioner kroner

Edvin Austbø gjennom Alden, cirka 22 millioner kroner

Icelandic Salmon har til hensikt å benytte nettoprovenyet til å finansiere vekst og utvikling av selskapets verdikjede innen eksisterende beholdning av lisenser, herunder investering i å utvide smoltkapasitet, oppgradere prosesseringsfasilitet (Bíldudalur), oppdrettsutstyr, varemerke-initiativer og oppbygning av biomasse.

Første handelsdag på Merkur Market er forventet å være rundt 27. oktober 2020.