Mowi slo forventningen

Mowi skriver i en børsmelding at selskapet hadde et operasjonelt driftsresultat på opptil 80 millioner euro i tredje kvartal. Det er 11 millioner bedre enn hva analytikerne hadde sett for seg i forkant, ifølge TDN Direkt.

Mowi slaktet totalt 126.000 tonn fisk i kvartalet: 76.500 i Norge, 16.000 i Skottland, 12.000 i Canada, 16.500 i Chile, 3.000 i Irland og 2.000 i Færøyene. I forkant ventet tallknuserne et slaktevolum på 128.000.

Hele rapporten kommer 4. november. I forkant estimerer analytikere at Mowi hadde en omsetning på 1,1 millioner euro. Det ventes at resultat etter skatt blir 50 millioner euro. Et utbytte på 0,35 kroner er estimert.

Deltagere: BofA Securities, Carnegie, Danske Bank Markets, DNB Markets, Exane BNP Paribas, Handelsbanken Capital Markets, Kepler Cheuvreux, Nordea Markets, Pareto Securities, SEB Equities og Sparebank 1 Markets.