Møring kjøper aksjer 1,1 millioner kroner

Styremedlem Frode Kjølås har, gjennom selskapet Møring AS hvor han eier 50 prosent, kjøpt 200.000 aksjer i Salmon Evolution til en snittkurs på 5,55 kroner, tilsvarende 1,1 millioner kroner.

Etter denne transaksjonen eier Frode Kjølås litt over 9,5 millioner aksjer gjennom selskapet Kjølås Stansekniver AS mens Møring AS eier to millioner aksjer i lakseselskapet.

Fredag omsettes aksjen for 5,55 kroner, opp 1,7 prosent.