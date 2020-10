Vekst for Aker BioMarine

Selskapet hadde inntekter på 70,2 millioner dollar i årets tredje kvartal, opp fra 68,9 millioner i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet ble 9,9 millioner dollar, solid opp fra 5,7 millioner samme tid i fjor.

Justert EBITDA ble 26,8 millioner dollar, opp fra 23 millioner i fjor. Selskapet opplyser at det opprettholder guidingen om en juster EBITDA på 80-90 millioner dollar for 2020, men oppdaterer nå med at de tror det vil bli i den lave enden av guidingen.

Resultat etter skatt kom inn på 2,4 millioner dollar, mot 0,6 millioner samme tid i 2019. Resultat pr. aksje ble løftet fra 0,01 til 0,03 dollar.

Aker BioMarine opplyser at selskapet ønsker å bli flytter fra Merkur Market til hovedindeksen i løpet av første kvartal neste år.

Aker BioMarine (Mill. dollar) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 70,2 68,9 Driftsresultat 9,9 5,7 Resultat etter skatt 2,4 0,6 Resultat pr. aksje 0,03 0,01