Fearnley Securities nedjusterer kursmål for hele sjømatsektoren

Fearnley Securities nedgraderer det Fredriksen-dominerte oppdrettsselskapet Mowi til hold, fra tidligere kjøp, i en ny sektorrapport fredag. Kursmålet nedjusteres til 168 kroner fra tidligere 200, melder TDN Direkt.

I rapporten trekker meglerhuset frem frykten for at en ny virusbølge vil utsette innhentingen i spotprisen som ventet i 2021. Samtidig tror det at lakseprisene vil stige fra rundt 40 kroner kiloen ved utgangen av året, men reduserer spotprisanslaget for årets siste kvartal med 14 prosent, samt ni prosent for 2021-prisene.

Med bakgrunn i de nedjusterte prisanslagene, i tillegg til virusfrykt, nedjusterer meglerhuset kursmål på hele sektoren. Aksjene under dekning handles i snitt åtte prosent over kursmålene, som dermed gir en hold-anbefaling på sektornivå, melder TDN Direkt.

Austevoll Seafood og Lerøy Seafood trekkes frem som favoritter av Fearnley.

Liste over selskaper med anbefaling (tidl.) og kursmål i kroner (tidl.):