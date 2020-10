DNB Markets har troen på lakseselskap - hever anbefalingen

DNB Markets oppgraderer anbefalingen på Norway Royal Salmon til kjøp fra tidligere hold. Kursmålet på 235 kroner fastholdes, ifølge en oppdatering fra meglerhuset fredag, melder TDN Direkt.

Meglerhuset skriver i rapporten at det ser flere potensielle kurstriggere for oppdrettsselskapet fremover. Det trekker spesielt frem pågående fusjonssamtaler med Midt-Norsk Havbruk, børsnotering av to oppdrettsselskaper i Island som er «peers» til Arctic Fish, og at havanlegget Arctic Offshore Farming nærmer seg fullført.

DNB Markets har dermed et helt annet syn på aksjen enn meglerhuset Fearnley Securities som i en fersk sjømat-rapport fredag beholder hold-anbefalingen, men nedjusterer kursmålet til 200 kroner, fra tidligere 230 kroner.

Norway Royal Salmon-aksjen er ned 14,80 prosent i år til 203,80 kroner.