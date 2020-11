Kvittet seg med den røde bunnlinjen – slaktet over 40 prosent mer

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Norway Royal Salmon melder om et operasjonelt driftsresultat i tredje kvartal på 34,8 millioner kroner, ned fra 131,4 millioner i samme periode i fjor.

Pr. kilo endte driftsresultatet på 4,2 kroner, ned fra 19,6 kroner i tredje kvartal 2019.

Konsernsjef Charles Høstlund peker på at markedsprisen på laks, som normalt, har vært sesongmessig lav, i tillegg til at den har vært påvirket av coronapandemien.

– NRS slaktet ut en generasjon i kvartalet som har hatt høye produksjonskostnader. Marginene våre i dette kvartalet er derfor preget av dette. Vi har hatt god vekst gjennom kvartalet, og ved å starte å slakte på ny generasjon forventer vi derfor lavere produksjonskostnader i neste kvartal, sier NRS-sjefen.

Selskapet slaktet i løpet av kvartalet et volum på drøyt 10.000 tonn sløyd vekt, noe som er 42 prosent høyere enn i samme periode i fjor. For hele 2020 forventes slaktevolumet å bli 32.500 tonn, mens det for neste år forventes et slaktevolum på 40.000 tonn.

NRS melder også at de har stor tro på sin oppdrettssatsing på Island, gjennom Arctic Fish, som er 50 prosent eid av NRS. Det er nå engasjert finansielle rådgivere for å utrede en potensiell notering på Merkur Market.

Den netto kontantstrømmen fra driften var positiv med 268 millioner kroner i kvartalet.

Kjøp av økt produksjonskapasitet (MTB) i myndighetenes auksjon, samt utbetalinger til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg, har medført at netto rentebærende gjeld i kvartalet økte med 327 millioner kroner til 944 millioner.

Selskapets egenkapital var ved utgangen av tredje kvartal på 3.312 millioner kroner, noe som gir en egenkapitalandel på 58 prosent.

Norway Royal Salmon (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 1.405,43 1.398,47 Operasjonelt driftsresultat 34,80 131,44 Resultat før skatt 171,61 -28,91 Resultat etter skatt 147,38 -24,00