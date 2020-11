Dropper utbyttet – driftsresultatet faller

Mowi oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 80 millioner euro i tredje kvartal 2020, sammenlignet med 148 millioner euro i samme periode i fjor.

Selskapets resultater i ble ifølge rapporten sterkt påvirket av coronatiltak og sesongmessige høye volumer.

Det totale oppdrettsvolumet var i kvartalet på 125.773 tonn. Prognose for 2020 er uendret på 442 000 tonn, mens den for 2021 er på 445.000 tonn.

– Driften har gått tilnærmet som normalt i kvartalet til tross for økte smitteverntiltak. Covid-19 påvirker imidlertid etterspørselen i HoReCa-markedet negativt, og selv om etterspørselen innen dagligvare har vært svært god, er netto etterspørsel ned i kvartalet med fallende priser og inntjening som resultat, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim.

Selskapet påpeker i meldingen at oppdrettsvolumene har vært gjenstand for betydelig vekst de siste årene, men at selskapet likevel ligger noe etter den gjennomsnittlige vekstkurven til næringen. Fremover vil Mowi derfor øke fokus på vekstinitiativer.

Mowi-styret har besluttet at det i tredje kvartal ikke vil bli utbetalt noe utbytte.

«Utbytte til aksjonærene er en vesentlig del av Mowis finansielle strategi. På samme tid er det avgjørende viktig å ha god likviditet og en sterk balanse, spesielt i lys av den pågående pandemien», heter det i meldingen.

Mowi (Mill. euro) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 956,8 1.020,9 Operasjonelt driftsresultat80 80 148 Resultat før skatt 119,9 -69,7 Resultat etter skatt 95,0 -61,3