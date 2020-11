Aker BioMarine utvider til Kina - har signert tre strategiske partnerskap

Aker BioMarine AKBM-ME snur blikket mot det kinesiske markedet og er deltaker på CIIE-utstillingen i Shanghai fra 5. til 10. november. Utstillingen fungerer som en plattform for å utvide selskapets virksomhet i Kina, melder Aker BioMarine i en børsmelding.

Under CIIE har Aker BioMarine signert en kommersiell rammeavtale for Superba for 2021, i tillegg til tre strategiske partnerskap. To av de strategiske partnerskapene er for Superba og ett er med QRILL.

Kina er strategisk viktig for selskapet for å vokse innenfor ingrediens-segmentet. I følge den nyeste rapporten fra GOED (Global Organization for EPA and DHA Omega-3s), forventes Kinas Omega3-EPA/ DHA forbrukerproduktmarked å være på mer enn 9 milliarder dollar, med en estimert årlig vekstrate på 9 prosent frem til 2021.

«Kina er raskt voksende og viktig marked for Aker BioMarine for å utvide selskapets tilstedeværelse i den asiatiske regionen. Med vår lokale tilstedeværelse og de nye partnerskapsavtalene er vi godt etablert for å møte våre vekstambisjoner i Kina», uttaler Matts Johansen, adm. direktør i Aker BioMarine, i pressemeldingen.