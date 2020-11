Kraftig fall i driftsresultatet

Bakkafrost satt i tredje kvartal igjen med et operasjonelt driftsresultat på 102,7 millioner danske kroner, ned fra 303,4 millioner i samme periode i fjor.

Ifølge en sammenstilling gjennomført av TDN Direkt var det på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 153 millioner danske kroner.

Slaktevolumet i tredje kvartal var på 21.600 tonn sløyd fisk, hvorav 11.100 tonn fra Færøyene og 10.500 tonn fra Skottland.

– Det globale laksemarkedet har i løpet av kvartalet igjen blitt påvirket av covid-19-pandemien, noe som legger press på laksenæringen og negativt påvirker den økonomiske avkastningen i hele bransjen. Gjennom hele tredje kvartal har vi imidlertid klart å opprettholde en jevn forsyning til våre kunder, sier Bakkafrost-sjef Regin Jacobsen i en kommentar.

Selskapet gjentar at de for hele 2020 forventer et slaktevolum på 50.000 tonn på Færøyene og 39.000 tonn i Skottland. I 2021 spår Bakkafrost et slaktevolum på totalt 106.500 tonn.

På Færøyene har omtrent 50 prosent av det forventede slaktevolumet i fjerde kvartal blitt prissikret gjennom kontrakter, mens tilsvarende for 2021 er på cirka 33 prosent. I Skottland er 23 prosent av fjerdekvartalsvolumet prissikret, mens kontraktene for 2021 forhandles nå i november og desember. Foreløpig har selskapet inngått kontrakter for cirka 25 prosent av 2021-volumet.

I starten av oktober i fjor kjøpte Bakkafrost majoriteten av Scottish Salmon Company (SSC), og er fra det tidspunktet inkludert i Bakkafrosts tall. Fjorårets tredjekvartalstall inkluderer dermed ikke SSC.

Bakkafrost (Mill. DKK) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 1.123,15 996,05 Operasjonelt driftsresultat 102,66 303,38 Resultat før skatt 195,19 222,65 Resultat etter skatt 176,82 180,94