Nærmer seg Euronext Growth

The Kingfish Company har gjort en rettet emisjon på cirka 535 millioner kroner. Emisjonen ble gjort gjennom utstedelse av 26.042.000 nye aksjer til kurs 20,56 kroner. Det opplyser selskapet i en børsmelding onsdag.

Det var åtte «cornerstone»-investorer som ble tildelt aksjer for litt over 400 millioner kroner i det nederlandske oppdrettsselskapet. Øystein Stray Spetalen fikk gjennom selskapet sitt Tycoon Industrier aksjer for 64 millioner kroner. Mens den største aksjonæren, Creadev International, ble tildelt aksjer for nesten 100 millioner kroner.

SalMar-gründer Gustav Witzøe skal ha blitt tildelt aksjer for 38 millioner kroner.

The Kingfish Company sikter seg inn mot en notering på Euronext Growth, som tirsdag byttet navn fra Merkur Market, og det var i den forbindelsen emisjonen ble gjennomført. Oppdrettsselskapet har hentet inn DNB Markets, Arctic Securities, Swedbank og Rabobank for å få selskapet notert.