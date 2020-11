Fem meglerhus nedjusterer kursmål i laksegigant

DNB Markets, ABG Sundal Collier, Pareto Securities, SEB og Danske Bank nedjusterer alle kursmålene sine på Bakkafrost-aksjen , ifølge oppdateringer fra meglerhusene.

Selskapet leverte i går kvartalsrapport som viste at det i tredje kvartal satt igjen med et operasjonelt driftsresultat på 102,7 millioner danske kroner – ned fra 303,4 millioner i samme periode i fjor.

DNB Markets, ABG Sundal Collier og Pareto Securities reduseres sine kursmål til henholdsvis 640 kroner, 600 kroner og 590 kroner aksjen. DNB Markets opprettholder kjøpsanbefalingen, mens de to sistnevnte opprettholder sin hold-anbefaling.

Pareto fremhever at det var spesielt Skottland som trekker ned marginene i selskapets tredjekvartalsrapport. Dette gjør at meglerhuset nedjusterer sine estimater fra det skotske oppdrettssegmentet, og at det er dette som fører til nedjusteringen av kursmålet.

Danske Bank nedgraderer deres anbefaling for aksjen til hold fra tidligere kjøp, og kutter kursmålet til 638 kroner aksjen.

SEB skriver at de med bakgrunn i tredjekvartalsrapporten kutter justert EPS-estimatene for 2020 med 22 prosent, men presiserer at de stort sett opprettholder estimatene for 2021-2022. Meglerhuset kutter sitt kursmål til 661 kroner aksjen, men gjentar kjøpsanbefalingen.

Bakkafrost-aksjen handles i skrivende stund til 581,50 kroner, hvilket gjør at samtlige meglerhus ser en marginal oppside i aksjen tross de svake tallene for tredje kvartal.