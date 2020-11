Positiv utvikling i Chile for Austevoll

Austevoll Seafood ser en positiv trend i biomasse i Chile, og forventer at kvoten for 2021 vil øke med 15 prosent. Det sa konsernsjef Arne Møgster da han la frem tall for tredje kvartal onsdag, skriver TDN Direkt.

Lavsesongen er over i Peru, og Austevoll har planer om å benytte seg av hele kvoten, som vil være med å gi et godt driv inn i neste år, tror Møgster.

I Kina ligger lagernivået av fiskemel på et lavt nivå i forhold til både fjoråret og snittet de seneste fem årene. Det kommer som en følge av at det har vært lavere produksjon langs den kiniske kysten.

Med en ny kvote som er over forventningene, mener Møgster det blir spennende å hvordan prisene vil utvikle seg fremover. Prisene fra Peru har steget litt de seneste ukene.

Ifølge TDN Direkt har prisene på fiskeolje derimot holdt seg stabile, med det vil avhenge av den kommende sesongen i Peru.

Austevoll presenterte onsdag et resultat før skatt 456,9 millioner kroner i tredje kvartal. Opp fra minus 161,4 i samme periode året før. Omsetningen falt med 230 millioner kroner, til 5,54 milliarder kroner.