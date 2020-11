NTS fikk et negativt resultat på 74 millioner kroner

I tredje kvartal 2020 fikk NTS et resultat før skatt på minus 74,1 millioner kroner, mot et overskudd på 1,8 millioner kroner i samme periode i fjor. Det negative resultatet skyldes en negativ verdijustering av aksjer på 259,3 millioner kroner.

Det operasjonelle driftsresultatet økte fra 17,8 millioner i tredje kvartal 2019 til 117,6 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Selskapet omsatte i perioden for 700,4 millioner kroner, opp fra 410,5 millioner kroner året før.

Økningen i driftsinntekter og driftsresultat skyldes i hovedsak fusjonen med FrøyGruppen, mens det er en nedgang i resultat for Oppdrett Norge, som skyldes en kombinasjon av lav pris og høy produksjonskostnad.

I tredje kvartal ble det slaktet 4.780 tonn sløyd fisk, mot 5.326 tonn for et år siden. Lavere slaktevolum skyldes i hovedsak at fisken som er slaktet i kvartalet har vært preget av lavere snittvekt som følge av PD (Pancreas Disease).

Coronaviruset har gitt prispress på laks, samt merarbeid for å sikre transport av laks til markedet. I tillegg er leveransen av nye brønnbåter delvis forsinket grunnet pandemien.

Planlagt slaktevolum i 2020 er 16.000 tonn, der 12 prosent. av volumet er prissikret. Dette er en reduksjon på 2.500 tonn fra tidligere rapportert.