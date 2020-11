Knalltall fra SalMar – utbetaler utbytte

Gustav Witzøes oppdrettskjempe SalMar leverer nok en gang knallsterke kvartalstall. I tredje kvartal fikk oppdrettsselskapet et operasjonelt driftsresultat på 646,8 millioner kroner, opp fra 613,5 millioner kroner i fjor.

På forhånd var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 490 millioner kroner, noe som betyr at analytikernes estimat ble gjort til skamme. For den norske virksomheten endte driftsresultatet på 668,7 millioner kroner, opp 13 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Driftsinntektene kom inn på i overkant av 2,9 milliarder kroner, mot snaut 2,8 milliarder kroner i 2019. Det ble slaktet 37.100 tonn laks, opp fra 35.800 tonn i fjor.

SalMar opprettholder sine forventninger for totalt slaktevolum i Norge på 152.000 tonn i 2020 og 12.000 tonn på Island. For neste år økes forventningen til 163.000 tonn for Norge og 14.000 for Island.

– Fantastisk innsats fra våre ansatte over tid gjør at SalMar igjen legger bak seg et kvartal med sterke resultater. Gode strategiske vurderinger og et tydelig operasjonelt fokus har ført til sterke biologiske og operasjonelle prestasjoner i hele verdikjeden. Dette har resultert i god kapasitetsutnyttelse, god kostnadsutvikling og solid prisoppnåelse med tilhørende marginer. Dette i en periode med økt usikkerhet både for ansatte og i markedet som følger av coronapandemien, sier konsernsjef Gustav Witzøe.

Betaler utbytte

SalMar velger å utbetale et utbytte på 13 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2019, som følge av gode resultater. Det betyr at Witzøe-familien får utdelt en sjekk på rundt 773 millioner kroner.

Ifølge kvartalsrapporten forventer SalMar å investere 1,6 milliarder kroner i den norske virksomheten i 2021. På Island ventes investeringer på 170 millioner kroner i 2021.

Investeringene i Norge inkluderer blant annet kapasitetsinvesteringer på 1,3 milliarder kroner. Andre potensielle investeringer vil bli annonsert når en endelig investeringsbeslutning er tatt, opplyses det.

Pr. i dag har SalMar en kontraktsdekning på 25 prosent av volumene for fjerde kvartal. I fjerde kvartal venter selskapet noe høyere volumer og kostnader, sammenlignet med tredje kvartal.

SalMar (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 2.929,8 2.791,2 Operasjonelt driftsresultat 646,8 613,5 Resultat før skatt 522,2 263,1 Slaktevolum (i tonn) 37.100 35.800

Best i Midt-Norge

I segmentet i Midt-Norge endte det operasjonelle driftsresultatet på 526 millioner kroner, mens driftsresultatet pr. kilo kom inn på 17,51 kroner.

«Segmentet leverte et sterkt resultat i perioden hvor gode strategiske og operasjonelle valg har gitt gode biologiske og operasjonelle prestasjoner. Høyt slaktevolum tidlig i perioden sammen med god snittvekt på slaktet fisk har gitt en god prisoppnåelse», skriver SalMar i rapporten.

Oppdrettsvirksomheten i Nord-Norge bidro med et driftsresultat på 61 millioner kroner, mens driftsresultat pr. kilo var på 11,55 kroner.

«Imidlertid er resultatet påvirket av lav prisoppnåelse som følge av kun slakting i september, hvor prisene var lavest, men god snittvekt på slaktet fisk er med på å redusere effekten», heter det i kvartalsrapporten.

På Island gikk det imidlertid verre, og Icelandic Salmon (tidligere Arnarlax) tapte 22 millioner kroner på driften.

«Som signalisert ved forrige kvartalspresentasjon leverer Icelandic Salmon et svakt resultat i perioden, preget av svak prisoppnåelse og høy uttakskost på 2018-generasjonen, der dette skyldes høy dødelighet tidligere i år».