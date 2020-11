SpareBank 1 Markets: Aksjen kan stige 39 prosent

Onsdag presenterte Lerøy Seafood sine tredjekvartalstall, noe som sendte aksjen opp 12,5 prosent til 57,88 kroner.

Økt kursmål

Analytiker Christopher Robin Vinter i SpareBank 1 Markets er godt fornøyd med tallene og har sendt ut en kjøpsanbefaling hvor han hever kursmålet fra 75 til 80 kroner. Aksjen handles for øyeblikket til en 2021e P/E på 7,5, mens det nye kursmålet forutsetter en P/E på 13.

I tredje kvartal fikk Lerøy Seafood et operasjonelt driftsresultat på 370 millioner kroner, mot 501 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet var 58 prosent bedre enn hva SpareBank 1 Markets forventet.

– Restriksjoner i forbindelse med Covid-19 pandemien påvirker fortsatt etterspørselen etter sjømat, og i tredje kvartal har dette særlig påvirket inntjeningen i hvitfisk-segmentet, uttalte konsernsjef Henning Beltestad.

Høyere slaktevolum i 2021

Analytikeren i SpareBank 1 Markets er godt fornøyd med at ledelsen i Lerøy Seafood hevet slaktevolumet for region nord og region vest i 2021.

«Vi tror den guidede volumøkningen viser den første effekten av investeringene i smolt», skriver Christopher Robin Vinter.

Lerøy Seafood meldte at snittstørrelsen på utsatt laksesmolt i Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll går mot 300 gram, og det er styrets og ledelsens forventning at de allerede ferdigstilte investeringene, sammen med de pågående, vil gi en vesentlig vekst i produksjonen av matfisk i årene som kommer.

Torsdag omsettes aksjen for 57,68 kroner, ned 0,4 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på litt over 34,3 milliarder kroner. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 39 prosent. Hittil i år har aksjen gått opp 1,6 prosent.