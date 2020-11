ABG Sundal Collier kutter kursmålet – venter likevel solid kursoppgang

ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet på Grieg Seafood fra 139 til 112 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Mandag omsettes aksjen for 79,85 kroner, opp 0,3 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 8,8 milliarder kroner.

«Selv om det kan knyttes spørsmål til selskapets aggressive vekstplan som følge av nedleggelse av Skye og forsinkelser i Newfoundland, ser vi fortsatt støtte i verdsettelsen fra selskapets operasjoner i Norge og British Colombia», skriver meglerhuset, som peker på at aksjen handler på en 2021 p/e på ni ganger, mot snittet i sektoren på 14 ganger.

21. oktober overrasket Grieg Seafood markedet med et resultatvarsel. Selskapet venter et negativt driftsresultat før verdijusteringer på 187 millioner kroner i tredje kvartal 2020, mot et positivt driftsresultat på 154 millioner for et år siden. Ledelsen valgte også å utsette deler av det planlagte prosjektet ved Newfoundland. Nyhetene førte til at aksjen stupte 17,9 prosent til 70 kroner.

Grieg Seafood presenterer sine kvartalstall tirsdag 18. november.